Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lieben Sie es, sich selbst zu inszenieren, setzen Sie sich gerne vom Geschmack der breiten Masse ab oder sind Sie doch eher der unauffällige Typ, der in der Masse nicht so gerne auffällt? Es gibt Menschen, die es lieben, anders zu sein, aufzufallen und auch anzuecken. Was treibt sie an? "So wie ich lebt keiner!" - so lautet das Thema bei Michael Steinbrecher im NACHTCAFÉ.

Bildquelle: SWR