Liebe auf sibirisch

Olga, ledig, Mitte 30, lebt seit rund 20 Jahren in Berlin. Nun reist sie zu ihren Verwandten in ihre Heimat Sibirien, in das Dorf Onon-Borzya, tausend Kilometer östlich vom Baikalsee. Dort wird ihr Single-Dasein jedoch sehr kritisch beäugt. Der Dokumentarfilm gibt intensive und zugleich humorvolle Einblicke in den sibirischen Dorf-Alltag und stellt die Frage nach der Sinnhaftigkeit von traditionellen Beziehungsmodellen. Der Film, der über einen Zeitraum von vier Jahren gedreht wurde, geht dabei auch ganz universell der Frage nach, worin das Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft besteht.

Bildquelle: SWR