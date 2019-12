Andermatt - Global Village

Der ägyptische Geschäftsmann Samih Sawiris kauft sich massiv in das Dorf Andermatt im Herzen der Schweizer Alpen ein und will fast den ganzen Ort in ein Luxusresort verwandeln. Über mehrere Jahre begleitet der Regisseur Leonidas Bieri die Umwandlung von Andermatt in ein "Ferienparadies" - eine eindringliche Langzeitdokumentation über Heimat und den Verlust von Heimat durch Profitgier.

Bildquelle: SWR