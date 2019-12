Leiden Sie vielleicht auch unter Schlafstörungen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? <br/>Die Nacht wird zur Qual, das Bett zum Gedankenkarussell und das Weckerklingeln zur Belastungsprobe. Schlechter Schlaf zermürbt auf Dauer und macht krank. <br/><br/>Wie beeinflusst der Schlaf unser Leben? Was tun, wenn gegen Schlaflosigkeit kein Kraut gewachsen scheint? Was sind die Wege zu gesundem Schlaf?<br/><br/>"Wenn Schlafen zum Problem wird" -| das Thema noch einmal im NACHTCAFÉ mit Michael Steinbrecher und seinen Gästen (Wdh).<br/><br/>Harry Wijnvoord -| Moderator <br/><br/>Uschi Braun -| leidet am "Restless Legs Syndrom"<br/><br/>Sarah Zessin -| bekommt als Narkoleptikerin plötzliche Schlafanfälle<br/><br/>Stefanie Sommer -| tauschte Bürostress gegen Alm-Idylle <br/><br/>Mick Knauff -| der Börsenexperte verzichtet auf ausgiebigen Schlaf <br/> <br/>Udo Skoppeck -| hatte als LKW-Fahrer schweren Unfall, Ursache: Sekundenschlaf <br/><br/>Dr. Hans Günter Weeß -| Psychologe und Schlafforscher

Bildquelle: SWR