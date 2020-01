Familie zu Waldburg-Zeil aus Hohenems

Die weitverzweigte oberschwäbische Adelsfamilie hat auch eine Seitenlinie in Vorarlberg - im Palais Hohenems leben und arbeiten Franz Clemens Graf zu Waldburg- Zeil und seine Frau Stephanie. Er ist ein Ur-Ur-Enkel des österreichischen Kaisers Franz Joseph und seiner Frau Elisabeth. "Sissi" war oft zu Gast im Palais, die Fächer, Handschuhe und Spitzen der Kaiserin sind ein Höhepunkt bei den Führungen durch das Haus. Franz Clemens ist ein europaweit gefragter Fachmann für historische Restaurierungen, seine Frau, eine studierte Kunsthistorikerin, managt die Kulturereignisse in Hohenems und unterstützt den Ehemann mit großem Sachverstand, etwa bei der aufwendigen Sanierung des mittelalterlichen Schlosses "Glopper" hoch über dem Vorarlberger Rheintal. Die vier Töchter sind zum Studium und zur Ausbildung in der ganzen Welt zerstreut, kommen aber immer wieder gerne nach Hause.

Bildquelle: SWR