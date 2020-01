Familie von Gemmingen-Hornberg aus Neckarzimmern

Die Götzenburg oberhalb des Neckars gehört zum Pflichtprogramm aller Touristen, die diese zauberhafte Flusslandschaft entdecken wollen. Sie ahnen nur, mit welchem Aufwand die historische Burg Hornberg wieder instandgesetzt wurde. Dajo von Gemmingen-Hornberg hat sich hoch verschuldet, um das Familienerbe vor dem Verfall zu bewahren. An Aufgeben oder an einen Verkauf hat er in diesen Jahren niemals gedacht. Sein Bruder bewirtschaftet die Wälder der Familie, sein Cousin das bekannte Hotel-Restaurant auf der Burg. Dajo Freiherr von Gemmingen-Hornberg und seine Familie leben von den Führungen durch die Burg und der Verwaltung der Immobilien. Sein Sohn Paul wird schon jetzt allmählich in die Geschäfte eingeführt, er wird in einigen Jahren die Nachfolge antreten.

Bild: SWR