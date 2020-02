Franz Eberhofer ist zurück! Nach den erfolgreichen Verfilmungen der Kriminal-Komödien "Dampfnudelblues" (2013) und "Winterkartoffelknödel" (2014) ermittelt Sebastian Bezzel in "Schweinskopf al dente" wieder in seiner Paraderolle als bayerischer Dorfpolizist, der sich nur höchst ungern aus der Ruhe bringen lässt. Für die dritte Verfilmung der Bestseller-Reihe von Rita Falk versammelte Regisseur Ed Herzog erneut ein großartiges Ensemble: Die Publikumslieblinge Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Sigi Zimmerschied und Enzi Fuchs laufen zu Hochtouren auf, denn ein Psychopath treibt in der beschaulichen Idylle Niederkaltenkirchens sein Unwesen.

Bild: SWR