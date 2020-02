Der Herr der Puppen - Fantastische Kreaturen für Hollywood

Jörg Steegmüller liebt Puppen über alles. Der gelernte Bildhauer und Designer baut Filmrequisiten, Figuren für Geisterbahnen oder Freizeitparks, übergroße Dekorationen für Hotels oder Museen. In seinem Atelier in Ostfildern-Ruit arbeitet er mit seinem Team an Fabelwesen, Kreaturen und Skulpturen, die in die ganze Welt geliefert werden.

Bild: SWR