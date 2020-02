Verwandtschaft kann sich bekanntermaßen niemand von uns aussuchen. Wer wünscht sich in seiner Familie nicht ein harmonisches Miteinander, doch die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Da ist die eifersüchtige Schwiegermutter, der geldgierige Onkel oder die Tante, die ständig für Zündstoff sorgt. "Die lieben Verwandten -| Nest oder Pest?" -| mit diesen Gästen: <br/><br/>Sigrid H.(00:13:26): Ihr Sohn tötete im Dezember 2013 seinen Cousin<br/><br/>Angeliki Cordalis (00:04:36): Die Tochter von Costa Cordalis kennt Familienzusammenhalt von klein auf<br/><br/>Heiner Finkbeiner (01:15:56): führt in siebter Generation das Schwarzwälder Hotel Traube Tonbach<br/><br/>Christian Baron (00:36:35): Der Journalist erfuhr in seinen ersten Lebensjahren wenig Nestwärme<br/><br/>Annemarie Hoffmann (01:01:47): Die Tirolerin wurde jahrelang von ihrer Schwiegermutter tyrannisiert<br/><br/>Dr. Sabine Bösel (00:06:42): Familientherapeutin und Psychologin

Bild: SWR