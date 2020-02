Mit Hund und Katz im Königreich

Mehr als 31 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einem Haustier zusammen. Vor dem Urlaub stellt sich für viele die Frage: Wohin mit Kater oder Wuffi? Die meisten Tiere sind zu Hause besser aufgehoben als im Ferienort. Aber nicht immer lassen sich die Großeltern oder Nachbarn als Tierpfleger einspannen. Eine Möglichkeit ist eine Tierpension. Wie funktioniert das dort? Wie gibt man sein Tier ab? Und was, wenn es krank wird? Filmemacherin Ursula Winkler hat sich im "Königreich", einem Tierhotel in Ludwigsburg, umgeschaut. Dort ist das Tier König und verlebt einen Erlebnisurlaub mit allem Komfort. Große und kleine Hunde werden getrennt. Die Kleinen kommen in den Mini-Club, Katzen erhalten eine individuelle Betreuung. Freigehege mit Fernblick aufs freie Feld und mit romantischen Sonnenuntergängen sind Highlights im Katzenurlaub. Spiel und Spaß, nach Herzenslust toben, über das Freigelände räubern, planschen im Pool - sind die Erfüllung aller Hundeträume. Herrchen und Frauchen können für ihren Liebling wählen zwischen den Zimmerkategorien Standard, Superior und Luxus. Und auch beim Fressen werden die individuellen Vorlieben der Vierbeiner beachtet.

Bild: SWR