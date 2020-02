Die Mathias Richling Show

Ein Gipfeltreffen der besonderen Art: Günther Oettinger, ehemaliger EU-Kommissar und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist höchstpersönlich zu Gast in der Mathias Richling Show. Der CDU-Politiker Oettinger ist eine von Mathias Richlings Paraderollen. Jetzt treffen der berühmte Schnellsprecher der Politik und der beliebte Schnellsprecher des Kabaretts direkt aufeinander. Günther Oettinger begleitet Mathias Richlings satirisches Schaffen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. Ob als Landespolitiker in Baden-Württemberg oder als Kommissar auf der großen europäischen Bühne in Brüssel -| Oettinger bot in der Vergangenheit zahlreiche Vorlagen für Satire. Nun ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Wer wäre dafür besser geeignet als Mathias Richling, der Kabarett-Titan der Nation? Weitere Gäste sind die SPD-Doppelspitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl, sowie Schlagerstar Andreas Gabalier -| allesamt gespielt und parodiert von Mathias Richling.

Bild: SWR