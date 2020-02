Cappuccino, Latte und Espresso: Kaffee ist ein Kult-Getränk und auch in Baden-Württemberg wächst die Szene der Mini-Röstereien und Barista. Auf der Fachmesse Intergastra in Stuttgart dreht sich beim "Coffee Summit" eine Woche lang alles rund um das schwarze Gold. Der "Treffpunkt" schaut den Profis beim Barista-Wettbewerb über die Schulter, besucht eine kleine Rösterei in Herrenberg und zeigt, welches Gebäck zum Lieblingsgetränk der Deutschen passt.

Bild: SWR