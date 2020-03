Wem gehört die Stadt? Wenn das Geld die Menschen verdrängt

Berlin ist Kult. Die deutsche Hauptstadt hat ein positives Image, das Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Berlin ist aber auch ein Schnäppchen: Seit der Eurokrise kaufen Auswärtige und Einheimische in Immobilien, als gäbe es kein Morgen. Ganze Viertel verändern so ihr Gesicht. Der Film zeigt, wie die Gentrifizierung in der Hauptstadt funktioniert und erzählt bewegende Geschichten vom Verdrängungskampf auf dem Wohnungsmarkt.

Bild: SWR