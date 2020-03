SWR Junge Opernstars 2020 - Das Konzert

Highlights aus dem Galakonzert vom 18.1.2020 in der Jugendstil-Festhalle Landau/PfalzZum 16. Mal wetteifern sechs junge Sängerinnen und Sänger um einen der höchstdotierten Musikpreise: den Emmerich Smola Förderpreis. Zahlreiche Preisträgerinnen und Preisträger sind bereits erfolgreich in der Welt der Oper unterwegs oder haben es sogar ins Ensemble der Wiener Staatsoper geschafft. Welche Sängerin und welcher Sänger werden in diesem Jahr die neu gekrönten jungen Opernstars? Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Emmerich Smola Förderpreis 2020 kommen aus Passau, Badenweiler, aus der Tschechischen Republik, aus Korea, Madagaskar und Südafrika. Wer den Förderpreis bekommt, entscheidet das Konzertpublikum.

Bild: SWR