Was der Tod bewirken kann

Der Tod ist immer eine Zäsur. Was löst der Tod in uns aus? Welche Auswirkungen hat er auf unser Leben? Und wie gelingt es uns, nach dem Verlust eines geliebten Menschen neu anzufangen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit folgenden Gästen: Ruth Klaaßen, verlor ihre jüngste Tochter bei einem Autounfall und krempelte daraufhin ihr Leben um. Mario Dieringer, seit sein Partner Suizid beging, pflanzt er in Gedenken an Suizidopfer weltweit Bäume. Victoria Küppers, ihr Bruder verstarb unter ungeklärten Umständen, heute ist sie Gerichtsmedizinerin. Thomas und Barbara Krause, verloren beide ihre Ehepartner und lernten sich darüber kennen und lieben. Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Psychologin und Psychotherapeutin. Freitags 22:00 Uhr im SWR Fernsehen. Sie finden uns auch auf Facebook. facebook.com/NachtcafeTalkshow/

Bild: SWR