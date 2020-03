Wie man ein Hochbeet aus Naturstein baut

Ein Hochbeet ist der Traum vieler Hobbygärtner. In Sipplingen am Bodensee baut Landschaftsgärtner Dieter Maike ein besonders schönes Exemplar aus Naturstein für Küchenkräuter. In Trockenbauweise. Eine jahrtausendealte Kulturtechnik, die seit 2018 von der UNESC0 zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. <br/>Dieter Maike und seine Kollegen verbauen für dieses Schmuckstück 7,5 Tonnen Stein und Kies.

Bild: SWR