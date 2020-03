rundum gesund: Extra - Sich und andere schützen

Das Kontaktverbot und die strengen Regeln der letzten Wochen sind eine Herausforderung für alle. In der Live-Sendung stehen Moderator Dennis Wilms, der Infektiologe Prof. Philipp Henneke von der Uniklinik Freiburg/Breisgau und die Psychologin Astrid Schrankl aus Mannheim zur Seite. Ein Schwerpunkt ist die aktuelle Situation in der ambulanten Pflege und in den Pflegeheimen. Außerdem: Was tun gegen Lagerkoller und Familienstreit?

Bild: SWR