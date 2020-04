Die Corona-Krise verändert unseren Alltag in fast allen Lebensbereichen -| dabei geht es nicht nur um die Sorge unserer Gesundheit, auch sehr viele Existenzen sind bedroht. Ängste haben aber auch schon vor Corona das Leben vieler Menschen bestimmt. Wie können wir mit Ängsten umgehen, wenn sie zu übermächtig werden? "Wenn das Leben Angst macht" -| das ist das Thema im NACHTCAFÉ. Mit diesen Gästen: Peter Wittkamp: Der Comedy-Autor leidet an einer Angststörung. (20:34) Christine Brekenfeld: hatte ein Nahtoderlebnis und entwickelte Strategien, Ängsten die Stirn zu bieten. (46:45) Ella Paravyan: Mit ihren Mitschülern musste sie das LKW-Attentat in Nizza hautnah miterleben. (05:15) Andreas Breitkopf: hat Angst, seine im Wachkoma liegende Mutter mit Corona zu infizieren. (63:40) Sönke Ellerbrock: Der krisenerprobte Gastronom fürchtet aktuell um seine Existenz. (37:30) Elke und Gerd Döring: wurden positiv auf Corona getestet. (79:30) Prof. Dr. Borwin Bandelow: Psychiater, Psychotherapeut und Angstforscher. (02:30)

Bild: SWR, SWR