Hochsaison für Schokohasen - Osterstress bei Firma Rübezahl

Ein Traumberuf - Anja Holzwarth kreiert Schokolade in allen nur denkbaren Geschmacksvarianten. Nicht für die kleine Confiserie an der Ecke, sondern für einen der größten Schokoladenhersteller im Land: Die Firma Rübezahl in Dettingen unter Teck produziert jährlich ca. 75 Mio. Schokoladen-Osterhasen und ebenso viele -Weihnachtsmänner.

Bild: SWR