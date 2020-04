Sie muss reifen wie ein guter Wein: Eine Freundschaft, auf die wir uns in jeder Lebenslage verlassen können. Oft sind es ganz außergewöhnliche Wege, Begegnungen und Schicksale, die zwei Menschen zusammenführen. Wie schafft man es, dass eine Freundschaft ewig dauert? Was kann und muss eine wirklich gute Freundschaft aushalten und was nicht? "Freundschaft - wenn nichts unmöglich ist", lautet das Thema der Sendung, bei Michael Steinbrecher im NACHTCAFÉ. Mit folgenden Gästen: - Angelika Milster: Der Musical-Star hat langjährige und zuverlässige Freunde - Detlef Kowalewski und Dieter Beutel: Freundschaft zwischen Kommissar und Kriminellem - Brit Melters: Nach einem Schicksalsschlag sind ihre Freunde stets an ihrer Seite - Jutta Andresen: Befreundete sich mit der Mutter des Fahrers, durch den ihre Tochter starb - Jürgen Milski: Sein Erfolg kostete ihn eine enge Freundschaft - Dr. Wolfgang Krüger: Freundschaftsforscher

Bild: SWR