Mit Gott gegen die Mafia?

Die 'Madonna der Mafia' steht im kalabrischen Polsi. Jedes Jahr am 2. September pilgern Tausende Mitglieder der mächtigsten Mafia der Welt dorthin, um ihre Madonna anzubeten. Polsi ist also vor allem eines: traditioneller Ort der 'Ndrangheta. Hier regeln in Hinterzimmern die Bosse die Hierarchie der Verbrecherorganisation, während draußen die Feiern und die Prozession im Namen der Mutter Gottes stattfinden.

Bild: SWR