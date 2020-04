Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der derzeitigen Krise wird nicht nur unser ganzes Leben durcheinandergeworfen, auch die Liebe wird auf eine harte Probe gestellt. Doch auch durch andere Katastrophen werden Beziehungen auf den Prüfstand gestellt. Sei es durch eine Krankheit, eine Finanzpleite oder den Tod des gemeinsamen Kindes. Es gibt Paare, die finden gerade in Ausnahmesituationen wieder zueinander, andere Beziehungen zerbrechen daran. Was muss -| und was kann die Liebe alles aushalten? "Liebe in Zeiten von Krisen" ist unser Thema im NACHTCAFÉ bei Michael Steinbrecher mit folgenden Gästen: G.G. Anderson: Seit 45 Jahren steht seine Frau auch in Krisenzeiten an seiner Seite Sabine Asgodom: Die Liebe ihres Lebens erkrankte an Demenz Hedwig Rossow: ihr Mann wurde im afrikanischen Kriegsgebiet erschossen Julia und Danielo Hintze: Der Sohn des Paares ist von Geburt an schwer behindert Hans Christian und Isolde Cars: Gingen für ihre Liebe ein großes Wagnis ein Dr. Mathias Jung: Psychotherapeut und Philosoph

Bild: SWR