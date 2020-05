Was heißt hier Mutter!

Am 10. Mai ist Muttertag. Zeit für Kinder, ihre Mütter zu beschenken - und für Erwachsene eine willkommene Gelegenheit sie zumindest endlich mal wieder anzurufen. Für einige auch ein Tag, um den Verlust ihrer Mutter zu betrauern und in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Für andere aber ein Tag, der sie an Leid und Schmerz erinnert, und den sie am liebsten aus dem Kalender streichen möchten. Zu Gast bei Michael Steinbrecher im NACHTCAFÉ sind: Katrin Sass, die Schauspielerin wurde von ihrer Mutter gezwungen, ein Familiengeheimnis zu bewahren Adrian Goiginger, wuchs mit einer drogensüchtigen Mutter auf, die für ihn die beste Mutter der Welt war Jasna Brnjakovic, erfüllte sich als Single ihren Kinderwunsch mit einer privaten Samenspende Barbara Tóth, die Journalistin weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist Stiefmutter zu sein Maribel Todt, das Model verlor mit nur 15 Jahren ihre Eltern und ihre Schwester bei einem Autounfall Gerald Molitor, war nach der Scheidung alleine mit vier Kindern und pflegt heute seine 98-jährige Mutter Claudia Haarmann, Psychotherapeutin

Bild: SWR