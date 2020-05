Backstreet Boys - 20 Jahre Boygroup

In einem einzigartigen Blick hinter die Kulissen erzählen die Backstreet Boys ihre 20-jährige Bandgeschichte. In dieser Dokumentation kommen die fünf Backstreet Boys wieder zusammen: Kevin Richardson, A.J. McLean, Brian Littrell, Howie Dorough und Nick Carter. Anlässlich ihres 20-jährigen Bandbestehens feilen sie an einem neuen Album, besuchen die Schauplätze ihrer Vergangenheit und erzählen, wie alles begann. Neben zuvor nie gehörten Geschichten über ihre Kindheit erfahren wir auch, was die Jungs heute treiben und welche Zukunftsmusik ihnen vorschwebt.

Bild: SWR