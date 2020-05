Wir alle stehen heutzutage unter Druck. Unser Leben ist geprägt von Anforderungen, Erwartungen und Ansprüchen. Ob im Job, in der Familie oder in der Partnerschaft -| viele fühlen sich unter Dauerstrom. Täglich sehen wir uns mit Verpflichtungen und Verbindlichkeiten konfrontiert. Einige zerbrechen an diesem Erwartungsdruck. Andere erkennen rechtzeitig, dass sie etwas ändern müssen und schaffen den Ausbruch. Was bringt Menschen dazu, aus ihrem bisherigen Leben auszubrechen? Welche Chancen eröffnen sich durch den Ausbruch in die eigene Freiheit? "Leben unter Druck -| Von Erwartungen und Befreiungsschlägen" - das ist das Thema bei Michael Steinbrecher im NACHTCAFÉ mit folgenden Gästen: Birgit Schrowange: Die Moderatorin beendete nach 40 Jahren ihre TV-Karriere Astrid Mabel de la Rosa: Erkämpfte sich ihren Weg nach oben Franz Keller: Trotz hoher Erwartungen ging der Starkoch stets seinen eigenen Weg Julika Stich: Kümmerte sich bereits als Kind um die Pflege ihrer MS-kranken Mutter Sebastian Wolfrum: Der Pfarrer lebte 47 Jahre im Körper einer Frau Prof. Dr. Dieter Frey: Sozialpsychologe

Bild: SWR