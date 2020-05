Andreas Voßkuhle im Gespräch

Vor gut einer Woche hat das Karlsruher Urteil zur Europäischen Zentralbank hohe Wellen geschlagen. Daneben haben viele andere Themen die Amtszeit von Andreas Voßkuhle als Präsident des Bundesverfassungsgerichts geprägt, zum Beispiel Sterbehilfe, NPD-Verbotsverfahren, das Jubiläum 70 Jahre Grundgesetz und vieles mehr. Nun gehen seine 12 Jahre als Richter in Karlsruhe zu Ende. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam führt in einem "SWR extra" ein Abschlussinterview mit Andreas Voßkuhle. Es geht um kontrovers diskutierte Urteile und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in bewegten Zeiten.

Bild: SWR