Tellertausch - Videos der TV-Sendung

Tellertausch SWR Fernsehen

Beim "Tellertausch" treten jeweils vier Kochprofis vor Publikum gegeneinander an. Die Köchinnen und Köche starten an verschiedenen Kochstellen, die mit unterschiedlichen Zutaten ausgestattet sind. Für die Profis gilt es, in nur 35 Minuten Kochzeit ein kreatives Gericht zuzubereiten. Mehrmals pro Sendung heißt es plötzlich "Tellertausch" und eine Drehbühne bringt die Profis an eine neue Kochstelle. Hier müssen die Köchinnen und Köche das Gericht ihrer Kontrahenten weiterkochen.Alle Rezepte aus der Sendung unter: www.swr.de/rezepte