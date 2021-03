Für 7-Tage kehrt Anja Reumschüssel zurück nach Alzey. Sie will wissen, was Corona aus ihrer alten Heimat macht. Wie die Menschen mit der Krise im zweiten Jahr klarkommen und vor allem, was sich für sie verändert - jetzt, wo durch eine Einrichtung alles besser werden soll: das Impfzentrum.

Bild: SWR