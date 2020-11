Die SWR Doku schaut überall dorthin, wo der Glaube an den "Wohlstand das Auto" bröckelt: an die Stammtische, in die Betriebe und Konzerne, in die Gemeinden. Was verändert sich, wenn die Automobilindustrie schwächelt? Wie kann die Krise gemeistert werden - und was kommt danach?

Bild: SWR