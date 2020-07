Wohin die Reise geht - Sommerferien vor der Haustür

Statt Mallorca an den Mittelrhein, statt Balkan an den Bodensee: Viele machen dieses Jahr bewusst Urlaub im Inland, weil sie sich hier eher sicher fühlen und weil sie nicht wissen, wie es mit den Hygienestandards im benachbarten Ausland wirklich aussieht. Bislang weniger frequentierte Ziele in der deutschen Provinz bekommen so plötzlich ihre Chance, gesunde und breit aufgestellte Reiseanbieter und -verlage müssen ums Überleben kämpfen. Aber es gibt auch Gewinner in der Krise, etwa Vermieter von Wohnmobilen.

Bild: SWR