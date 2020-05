Wirtschaft im Corona-Schock - wie überstehen wir die Krise?

Die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft sind in ihrem ganzen Ausmaß bisher kaum abzusehen, sie könnten auch den Südwesten in eine tiefe Rezession schicken. Zahllose Arbeitsplätze und das Wohlstandsmodell Deutschland stehen auf dem Spiel. Die Dokumentation aus der Reihe "betrifft" im SWR Fernsehen begleitet Unternehmen, betroffene Arbeitnehmer*innen und die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut von Beginn der virusbedingten Einschränkungen an bis heute.

Bild: SWR