Türkischer Impfstoff und Wettervorhersage extrem

Es wird sonnig und stürmisch in der Cosar Show! Sven Plöger ist zu Gast und Özcan spricht mit ihm nicht nur übers Wetter sondern fühlt ihm auch ganz persönlich auf den Zahn. Und in der "Donnerwetter"-Challenge präsentieren beide die Wettervorhersage auf besonders lustige Art. So hat man Sven Plöger noch nie gesehen. Außerdem: Özcan ist im Glück, denn die Türken retten die Welt - mit dem neuen Corona-Impfstoff aus Mainz.

Bild: SWR