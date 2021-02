Richlings "Höhle der Löwen": Söder wird Kanzler, Lauterbach crasht die Show

Mathias Richling interviewt exklusiv Markus Söder zu seinen Plänen Kanzlerkandidat der Union zu werden. Die "Höhle der Löwen"-Jurorin Judith Williams hat derweil den Deal des Jahres gemacht: Ihr maximal verdünnter Corona-Impfstoff macht gleichzeitig immun und hält jung. Kretschmann und Strobl versuchen herauszufinden, ob ein Sturm aufs Kapitol wie in den USA auch im Ländle möglich wäre. Außerdem: Karl Lauterbach reicht minütlich die neuesten Corona-News in die Sendung. Mit Mathias Richling geht es auch in Zeiten der Corona-Krise gewohnt satirisch und humorvoll zu. Wie immer gilt: Mathias Richling kann sie alle und niemand ist vor ihm sicher. In seiner Show parodiert Richling Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts hat nur die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Also spielt Richling seine Gäste einfach selbst. Daraus entstehen die lustigsten und geistreichsten Selbstgespräche, die das Kabarett zu bieten hat. (ab 12 Jahre)

Bild: SWR