Richlings satirischer Jahresrückblick 2020

Was für ein Jahr: Nicht nur die Corona-Pandemie und der politische Umgang mit ihr sorgten für jede Menge Gesprächsstoff. Höchste Zeit also, dass Mathias Richling die vergangenen Monate Revue passieren lässt: Die Gästeliste des Kabarett-Titans umfasst alle wichtigen Persönlichkeiten, die 2020 Schlagzeilen machten: Karl Lauterbach ist der meistgesehene Talkshowgast des Jahres, da darf er natürlich auch in der Mathias Richling Show nicht fehlen. Michael Wendler analysiert auf seine ganz eigene Weise die Ergebnisse der US-Wahl. Olaf Scholz begegnet sich als frisch gekürter SPD-Kanzlerkandidat selbst - als Beichtvater. Und die Kanzlerin? Angela Merkel sitzt auf dem Ratestuhl bei Günter Jauch und ist Kandidatin bei "Wer war Millionär?". Auch für Winfried Kretschmann und Thomas Strobl war es ein bewegtes Jahr - vielleicht das letzte ihrer grün-schwarzen Polit-Ehe? Rolando Villazon schmettert fleißig Arien um das Beethoven-Jahr zu feiern. Wie immer gilt: Mathias Richling kann sie alle - und niemand ist vor ihm sicher. (ab 12 Jahre)

Bild: SWR