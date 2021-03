Von der Leyen, Sebastian Kurz und Richlings "Masked Singer"

Sebastian Kurz hat alle Hände voll zu tun: Dass Ischgl und Tirol nicht nur Party- sondern auch Corona-Hotspot werden, hätte sich der jüngste österreichische Kanzler aller Zeiten wahrscheinlich nicht gewünscht. Aber auch im Rest von Europa ist einiges geboten: Ursula von der Leyen versucht Mathias Richling die Engpässe bei der Impfstoffbestellung zu erklären. Kretschmann und Strobl plagt der Abschiedsschmerz: ist nach der Landestagswahl ihre Polit-Ehe vorbei? Ruth Moschner rätselt in der Zwischenzeit: Wer versteckt sich im geheimnisvollen Corona-Kostüm bei "The Masked Singer"? Mit Mathias Richling geht es auch in Zeiten der Corona-Krise gewohnt satirisch und humorvoll zu. Wie immer gilt: Mathias Richling kann sie alle und niemand ist vor ihm sicher. In seiner Show parodiert Richling Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts hat nur die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Also spielt Richling seine Gäste einfach selbst. Daraus entstehen die lustigsten und geistreichsten Selbstgespräche, die das Kabarett zu bieten hat. (ab 12 Jahre)

