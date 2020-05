7 Tage... auf meinem Bauernhof in der Krise

Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen das Leben durcheinander gewirbelt: Betriebe stehen still, Existenzängste kommen auf, Verwandte sind in der Risikogruppe. All das erlebt auch die Familie von SWR-Reporterin Elisa Luzius. Sie betreiben einen Bauernhof in Rheinland-Pfalz. SWR-Reporterin Elisa wohnt derzeit in Berlin und kommt zurück in ihre Heimat, um ihre Familie zu unterstützen.

Bild: SWR