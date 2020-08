Sex-Ikone Tempest Storm - Königin der Burlesque

Von Playboy-Gründer Hugh Hefner als eine der erotischsten Frauen aller Zeiten bezeichnet und von Kultregisseur Russ Meyer zur Ikone gemacht, erregte Tempest Storm als Künstlerin und Sexsymbol in den 50ern internationales Aufsehen. Auf dem Gipfel ihres Erfolgs hatte sie Affären mit den berühmtesten und mächtigsten Männern der Welt, unter anderem mit Elvis Presley und J.F. Kennedy. Die Liste ihrer Liebhaber klingt wie das "Who's who" des alten, glanzvollen Hollywoods. Zu ihrem Freunden gehörten u.a. Jerry Lewis, Dean Martin, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Mickey Rooney, Russ Myers, Hugh Heffner und nicht zuletzt auch Marilyn Monroe. Heute lebt Tempest Storm im Alter von 84 Jahren allein in Las Vegas.<br/>"Tempest Storm - Königin der Burlesque" ist ein Dokumentarfilm über das kontroverse Leben Amerikas größter, lebender Sex-Ikone und über ihren Versuch, sich mit ihrer Tochter nach vielen Jahren der Entfremdung endlich zu versöhnen. Der Film von Nimisha Mukerji verbindet bisher unveröffentlichte Fotos und Archivmaterial mit Interviews und filmischen Beobachtungen.

Bild: SWR