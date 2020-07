Strip, Sex und Crime - Die Geschichte der Chippendales

"Es war Disneyland für Frauen. Ein Ort, wo die Ladies machen konnten, was sie wollten", erinnert sich Candace Mayeron. Sie spielte lange Zeit eine wichtige Rolle im ersten Club der Welt, in dem Männer sich für Frauen auszogen. Bei den Chippendales. Striptease "for ladies only". Ein ehemaliger Choreograf und Sänger sagt es auf seine Weise: "Worum geht es am Ende des Tages? Um Sex, jeder liebt Sex". <br/>Die Chippendales - eine Dokumentation über Sex and Crime, erotische Träume und ein unverwüstliches Erfolgsrezept.

Bild: SWR