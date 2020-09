Eine Klinik im Untergrund - The Cave

Syrien 2018. Sicherheit und Hoffnung liegen in der Hochburg der Aufständischen in Ost-Ghouta unter der Erde. Eine Gruppe mutiger Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenschwestern hat der humanitären Katastrophe des Krieges etwas entgegengesetzt: eine weitverzweigte, unterirdische Klinik, genannt "The Cave". Es ist die letzte Bastion für die seit Jahren belagerten Zivilistinnen und Zivilisten, wo sie noch Schutz finden vor Giftgasangriffen und vor schweren Bombardierungen der Assad-Truppen und ihrer russischen Verbündeten. "The Cave" wird von Dr. Amani Ballour, einer jungen Frau geleitet.

Bild: SWR