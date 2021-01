In der "Adler-Bräu" Brauerei in Wiernsheim, zwischen Pforzheim und Vaihingen an der Enz, widmet sich die Familie von Leopold und Conrad Volk bereits in der 5.Generation leidenschaftlich der Braukunst. Gemeinsam mit ihren Eltern betreiben die beiden Brüder die kleine Brauerei mit viel Liebe zum Produkt.

Bild: SWR