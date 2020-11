Blutige Kohle - Auftragsmord in Kolumbien

Einen Großteil seiner importierten Kohle bezieht Deutschland seit vielen Jahren aus dem südamerikanischen Land Kolumbien. Doch an dieser Kohle klebt Blut, viel Blut. El Samario, ein ehemaliger Soldat der paramilitärischen Einheiten in Kolumbien, spricht über die unzähligen Morde, die er im Auftrag deutscher Kohlezulieferer ausgeführt hat. Nun versucht er, bei den Angehörigen der Opfer Vergebung für die Morde, die er begangen hat, zu finden. "Blutige Kohle" gibt einen Einblick in die Psyche eines Auftragsmörders - und in die Traumata, unter denen die Angehörigen seiner Opfer leiden.

Bild: SWR