Die Donau-Docs in Mühlheim an der Donau wollen mit kreaiven Ideen den, durch Ruhestand der bisherigen Ärzte, befürchteten Ärztemangel in naher Zukunft verhindern.Bei potentiellen Nachfolgern werben sie vor allem mit den Vorzügen des Orts und seiner Umgebung.

Bild: SWR