Rosa Bucheli läuft gerne barfuß, auch im Stall. Sie glaubt an die Kraft der Kräuter und liebt alte Möbel im Shabby-Look. Auf dem Hof in Gailingen am Hochrhein leben drei ihrer vier Kinder mit ihrer Familie oder ihren Partnern. Rosa bereitet zum Dinner mit ihrem Schwiegersohn eine gefüllte Kalbsbrust vor, zu der sie Brennnessel-Klöße macht.

