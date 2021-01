Depression: Wenn das Leben zur Last wird | LEEROYS MOMENTE

Josef ist sechs Jahre alt, als seine Eltern sich trennen. Für ihn bricht damals eine Welt zusammen. Er zieht sich immer mehr zurück. Lediglich beim Motocross-Fahren blüht Josef auf, es macht ihm Spaß und er kann dabei Zeit mit seinem Vater verbringen. Einige Jahre später verbietet ihm seine Mutter dann das Hobby. Er sieht seine Kumpels nicht mehr, die Momente mit seinem Vater fehlen ihm, in seiner Freizeit weiß Josef nichts mit sich anzufangen. Er wird immer antriebsloser und trauriger. Mit 15 Jahren muss er sich schließlich eingestehen: Ich habe Depressionen. Um die düsteren Gedanken zu verdrängen, fängt Josef an, Drogen zu nehmen. Es gibt viel Streit zu Hause, er kommt mit dem neuen Partner der Mutter nicht klar. Auch mit der Frau seines Vaters versteht er sich nicht. Der Drogenkonsum und die Depressionen verstärken sich im Laufe der Zeit. Als sich Suizidgedanken einstellen, entschließt sich Josef, Hilfe in einer Klinik zu suchen. "Das war die beste Entscheidung", sagt er rückblickend. Während seiner Therapie lernt er, mit der Krankheit umzugehen und wieder in sein Leben und den Alltag zurückzufinden. Für seinen Bruder Martin ist er damit ein Vorbild. Auch er leidet an starken Depressionen. In der neuen Folge spricht Leeroy Matata mit Josef darüber, wie es sich anfühlt, mit Depressionen zu leben und fragt die Brüder, wie man betroffenen Menschen helfen kann.

Bild: SWR