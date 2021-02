Hartz 4 für den Klimaschutz | LEEROYS MOMENTE

Yvonne (34) bekommt ihren Sinn für Gerechtigkeit schon als Kind von ihren Eltern vermittelt. Die Familie lebt einige Jahre in Kamerun, ihr Vater arbeitet als Kinderchirurg, die Mutter ist Krankenschwester und Lehrerin für Krankenpflege. "Ich habe schon früh mit sozialem Engagement angefangen, das war meinen Eltern auch wichtig", sagt Yvonne. Zurück in Deutschland und einige Jahre später übersetzt sie für die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und trifft dabei auf eine Frau aus Kamerun, die nur wenige Jahre älter ist als sie selbst. Die Lebens- und Fluchtgeschichte der jungen Kamerunerin schockiert Yvonne. Sie beginnt, sich mehr und mehr mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu beschäftigen. Yvonne krempelt ihr Leben um, ernährt sich vegan, spart Plastik, stellt Putzmittel selbst her, verzichtet auf Urlaubsreisen, engagiert sich bei "Fridays for Future" und gründet eine Ortsgruppe der Bewegung "Extinction Rebellion". Um sich komplett auf den Umwelt- und Klimaschutz konzentrieren zu können, hängt sie ihr Masterstudium schließlich an den Nagel. Mit Leeroy Matata spricht Yvonne über ihr Leben als Aktivistin und erklärt, warum sie der Überzeugung ist, dass es einen tiefgreifenden Wandel benötigt, um die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen.

Bild: SWR