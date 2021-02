NS-Zeitzeugin: Gegen das Vergessen | LEEROYS MOMENTE

Karla (91) ist eine der wenigen verbleibenden Zeitzeuginnen aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Die Angst vor dem Terror der Nazis, die Schrecken der Kriegszeit und die Bombenangriffe haben ihre Kindheit geprägt. Karla hat viele Jahrzehnte nicht mehr über diese Zeit gesprochen. Seit einigen Jahren beobachtet sie die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen jedoch mit zunehmender Sorge und hat sich daher entschlossen, aufzuklären. In ihren Zeitzeugenvorträgen möchte sie den Menschen bewusst machen, wie schrecklich Krieg ist und wie glücklich wir uns schätzen können, in einer Demokratie und in Frieden zu leben. Karla spricht mit Leeroy Matata über ihre Erlebnisse während der Kriegszeit und erzählt, wie das Publikum bei ihren Vorträgen auf ihre Schilderungen reagiert.

Bild: SWR