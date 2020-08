Tourette: Ich ticke aus | LEEROYS MOMENTE

Erst mit 15 Jahren erhält Jean-Marc seine Diagnose: Er hat das Tourette-Syndrom. Eine neuropsychiatrische und bisher unheilbare Krankheit, die sich über sogenannte Tics äußert - das können spontane Bewegungen des Körpers sein oder Laute, die Betroffene unkontrolliert äußern. Bereits als Kind leidet Jean-Marc unter Zuckungen. Lange Zeit ist nicht klar, was mit ihm "nicht stimmt". Später kommen dann auch Geräusche in Form von Lautäußerungen dazu. Nach einem Schulwechsel wird er aufgrund seines Verhaltens von seinen Mitschülern gemobbt. Auch Lehrer reagieren mit Unverständnis auf den "Störenfried". Wie ist das, wenn der eigene Körper macht, was er will? In der neuen Folge spricht Leeroy Matata mit Jean-Marc über die Probleme, die seine Krankheit mit sich bringt, über Reaktionen fremder Menschen und wie er es geschafft hat, die Krankheit als Teil seines Lebens zu akzeptieren.

Bild: SWR