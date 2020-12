Verheiratet mit dem Onkel | LEEROYS MOMENTE

Als Josephin noch ein Kind ist, weiß Klaus zwar von seiner Nichte, hat aber kaum Kontakt zu ihr. Während Josephin im Osten Deutschlands aufwächst, ist Klaus in den Westen geflüchtet. Erst als sie wegen ihres Studiums in seine Nähe zieht, lernen sie sich richtig kennen und verstehen sich von Anfang an sehr gut. Trotzdem spielen Liebesgefühle zunächst keine Rolle. Klaus ist noch in einer anderen Beziehung und allein ihr Familienverhältnis versperrt für Josephin jeglichen Gedanken an die Möglichkeit, dass zwischen ihr und ihrem Onkel vielleicht mehr entstehen könnte. Als beide Single sind, merkt Klaus irgendwann, dass er Gefühle für Josephin entwickelt. Irgendwann kann er sie nicht mehr ignorieren und beschließt, sich Josephin zu öffnen. Und wie hat Josephin reagiert? "Es hat gleich gepasst. Es war so, als hätte ich mir vorher einfach selbst nie eingestanden, diesen Gedanken mal zu denken, obwohl es so stimmig war zwischen uns", sagt Josephin. Die beiden werden ein Paar, heiraten drei Jahre später und bekommen Drillinge. Heute sind sie elf Jahre verheiratet. In der neuen Folge spricht das Paar mit Leeroy Matata über den Begriff "Inzest", die Reaktionen des Umfeldes auf ihre Liebe und ihren Alltag mit Drillingen.

Bild: SWR