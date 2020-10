Alkoholismus: Wenn das Trinken zur Sucht wird | LEEROYS MOMENTE

Mit 11 Jahren trinkt Oliver bei einem Klassenausflug das erste Mal Alkohol. Das Bier schmeckt ihm sofort. Mit 14 ist er bereits die meiste Zeit betrunken und fängt an, sich in Clubs, auf Konzerten und in Parks herumzutreiben. Trotz seines übermäßigen Alkoholkonsums beginnt er nach der Schule zunächst eine Ausbildung. Niemand bemerkt sein Suchtproblem. Bei einer medizinischen Untersuchung entdeckt ein Arzt dann erste körperliche Schäden bei Oliver. Der Grund: Alkohol. Doch Oliver ist das egal. Er trinkt weiter, versucht sich als Musiker, leitet einen Livemusik-Club und Videotheken, geht pleite und steht schließlich vor der Obdachlosigkeit. In der neuen Folge erfährt Leeroy Matata von Oliver, wie es so weit kommen konnte und wie er den Weg zurück in ein geregeltes Leben gefunden hat.

Bild: SWR