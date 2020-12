Für Jürgen David war Metzger eigentlich nie sein Traumberuf, den Familienbetrieb in Worms hat er eher aus Pflichtgefühl übernommen. Heute steht die Kundschaft in seiner "Hall of Beef" Schlange. Für ihn ist Fleisch kein Grundnahrungsmittel, sondern ein Genussartikel.

Bild: SWR